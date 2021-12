Nederlendarane vil ha tilbake Rembrandt-portrett

kultur

Måleriet er i familien Rothschilds kunstsamling i Frankrike. Organisasjonen Vereniging Rembrandt jobbar no med å hjelpe nederlandske styresmakter med å få kjøpt tilbake biletet – som blir rekna for å vere eit av Rembrandts fremste verk.

Rembrandt måla «Fanebæreren» i 1636, då han var 30 år gammal.

Av andre Rembrandt-nyheiter blir det meldt om oppdaginga av ein aldri så liten løyndom, skjult i det berømte verket hans «Nattevakten» frå 1642. Ekspertar ved Rijksmuseum har analysert måleriet – og kan avsløre den opphavlege visjonen til kunstnaren, melder The Guardian.

Skissene og strekane som låg skjult i verket, vart oppdaga ved hjelp av nyare scanningteknikk.

– Vi ser rette linjer og kurver. Og med kurvene laga han ei første skisse for arkitekturen i bakgrunnen. Ein kan kanskje lure på kvifor dette er så viktig? Jo, fordi det gir oss ei kjensle av å kikke over Rembrandts skulder medan han målar «Nattevakten», seier Pieter Roelofs ved Rijksmuseum.

Grunnen til at ein har gått måleriet så grundig etter i saumane, er at det no er sett i gang førebuingar av det som blir den første restaureringa av verket på 40 år, eit arbeid som skal innleiast i januar – og som blir forventa å gå føre seg i fleire månader.

(©NPK)