Bianca Ingrosso droppar «Wahlgrens verden»

kultur

Like sentral i serien, som ofte blir omtalt som «Sveriges Kardashians», har dottera Bianca Ingrosso vore, men no tek ho eit steg tilbake, skriv ho i eit innlegg på Instagram. Ho vil likevel bli å sjå i serien i glimt, melder ho vidare.

«I skrivande stund spelar eg ikkje inn «Wahlgrens verden», men de kjem sjølvsagt til å sjå glimt av meg no og då. Eg meiner, eg må jo treffe mamma og teamet vårt», skriv ho.

Ingrosso grunngir avhoppet med at ho har mykje å gjere med sminkeselskapet sitt, Caia Cosmetics – og dessutan eit nytt prosjekt. Men ho lukkar ikkje døra heilt for at ho ein dag kan vende tilbake til realityserien.

Det nye prosjektet lèt til å vere ein annan TV-serie frå Discovery, som ifølgje ei pressemelding skal spelast inn neste år og tek sikte på premiere på skjermane hausten 2022.

Pernilla Wahlgren er likevel godt i gang med å spele inn sesong elleve av den opphavlege realityserien.

«Wahlgrens verden» hadde premiere i 2016, og i 2018 vann dei Kristallen i kategorien Årets TV-program. Bianca Ingrosso og Pernilla Wahlgren fekk òg prisar for Årets TV-personlegdommar same år.

