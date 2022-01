Kvinnene tek over amerikansk mynt – og Michelle Obama hyllar den første

kultur

– For ei passande hylling at Dr. Maya Angelou blir den første svarte kvinna på ein amerikansk quarter-mynt – ho var ei fenomenal kvinne, skreiv Michelle Obama på Instagram ifølgje People.

Den tidlegare presidentfrua talte i Angelous gravferd i 2014, og ektemann og president Barack Obama tildelte Maya Angelou den gjæve Medal of Freedom i 2011.

Multikunstnaren Maya Angelou (1928–2014) skreiv eit 30-tals bøker, og vart internasjonalt berømt for sjølvbiografien sin «I Know Why the Caged Bird Sings».

Maya Angelou-mynten er den første ut i US Mints program «American Women Quarters».

Han blir følgd i debutåret av myntar vigde astronauten Sally Ride, Cherokee-leiaren Wilma Mankiller, Nina Otero-Warren, som leidde New Mexicos stemmerettskamp for kvinner og Anna May Wong, den første kinesisk-amerikanske Hollywood-stjerna.

(©NPK)