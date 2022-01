kultur

– Sidan han snakkar japansk på jobb og som regel engelsk med meg heime, sat det meg på tanken om at der er få plassar for utlendingar å praktisere norsken utan å jobbe med det. Eg presenterte ideen for kulturforeininga som raskt blei med på ideen, fortel Solveig Årdal i Stranda Kulturforeining til Nyss.