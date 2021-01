Skottlands førsteminister kritiserer Celtic for Dubai-tur

sport

Kristoffer Ajer, Mohamed Elyounoussi og lagkameratane har ei vekes pause i kampprogrammet, og klubben har sendt førstelaget til Dubai for trening og avkopling.

– Reglane er at eliteutøvarar kan reise utanlands for treningsleirar om det er ein viktig del av førebuingane deira. Eg har sett klubben melde at dette handlar meir om avkopling enn om trening, og eg har sett bilete som får meg til å tvile på om sosial distanse og andre smittevernreglar blir overhaldne, sa Sturgeon tysdag.

– Eliteidretten er privilegert i den situasjonen vi er i, og må unngå å misbruke det.

Celtic insisterer på at klubben fekk velsigninga til styresmaktene for Dubai-turen.

Sturgeon sa likevel at klarsignal vart gitt i november, før smitteauken som har ført til at Storbritannia igjen blir stengd ned.

Ved sida av motbør frå styresmaktene, har Celtic vorte kritisert av eigne tilhengjarar for å sende spelarane til Dubai etter helgas 0-1-tap mot Rangers. Det førte til at Celtic no er 19 poeng bak byrivalen.

(©NPK)