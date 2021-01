Elabdellaoui etter ulykka: – Lovar å komme sterkare tilbake

sport

Det skriv Elabdellaoui i eit innlegg på Instagram, den første fråsegna hans sidan han pådrog seg ein augeskade då fyrverkeri detonerte i handa hans på nyttårsaftan.

– Eg kjem meg. Eg får profesjonell behandling og framifrå hjelp frå det medisinske teamet, og vi gjer framsteg kvar dag, skriv Elabdellaoui og held fram:

– Vi står framleis overfor nokre utfordringar, men eg kjem sterkare tilbake. Det lovar eg. Ver så vennlege å ta meg med i tankane og bønnene dykkar.

Landslagsbacken takkar samtidig for all støtta han har fått i etterkant av den alvorlege ulykka. Det er ikkje kjent nøyaktig kor alvorleg synet hans er ramma, men det har vorte opplyst at det eine auget er meir skadd enn det andre.

Tysdag vart Elabdellaoui heidra av lagkameraten Mbaye Diagne då han skåra i Galatasarays 3-4-tap mot Konyaspor.

(©NPK)