Hauge klar for Serie A-debut frå start for Milan

Det er truleg den positive koronatesten til lagkamerat Ante Rebic som har rydda veg for nordmannen.

Italias største sportsavis, Gazzetta dello Sport, melde allereie onsdag ettermiddag at det meste låg til rette for at Hauge skulle ta plass på venstresida i angrepet til serieleiaren.

Ein time før kampstart kom stadfestinga om at det blir tilfellet på San Siro i Milano.

Ved sida av Rebic er òg Rade Krunic ramma av korona. Frå tidlegare har Milan skadde spelarar (mellom anna Zlatan Ibrahimovic) og ein umogleg Sandro Tonali.

Hauge står med ni innhopp i Serie A denne sesongen. Nordmannen har fire oppgjer frå start i Europaligaen.

Juventus ligg ti poeng bak Milan med ein kamp mindre spelt. Eit tap onsdag betyr at «Juve» sannsynlegvis er ute av gullkampen i Italia.

