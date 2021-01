Hoppveke-pallen glapp for Granerud etter gambling – Lindvik toar i Bischofshofen

sport

Det norske samanlagthåpet Granerud vart berre fjerde beste nordmann på delt 12.-plass onsdag. Robert Johansson og Daniel-André Tande vart høvesvis nummer fem og ti.

Kamil Stoch vann ikkje berre hoppveka samanlagt, men den polske superstjerna var òg best i avslutninga i Paul Ausserleitner-bakken. Han vann føre Lindvik og tyske Karl Geiger.

Granerud tok ein sjanse ved å gå ned på farten i første omgang. Håpet var at det skulle gi eit poengløft som ville setje press på Stoch i samanlagtkampen. For å få full poengeffekt av fartsgrepet måtte Granerud hoppe minst 134,5 meter. 133 meter vart fasiten for 24-åringen.

Dermed tapte Asker-guten ytterlegare terreng i sigerskampen.

I finaleomgangen vart det 134 meter. Dermed rauk òg pallplassen samanlagt for den store norske skihopparen i vinter.

Granerud vart nummer fire samanlagt, fattige 0,4 poeng bak regjerande meister Dawid Kubacki på tredjeplass.

(©NPK)