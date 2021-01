NIF ber regjeringa om å rå mot bruk av idrettshallar til vaksinasjon

sport

Det går fram av eit brev sendt 23. desember som TV 2 har fått innsyn i. Brevet er signert av generalsekretær Karen Kvalevåg.

– NIF har fått kjennskap til at fleire kommunar ønskjer å bruke idrettshallane til vaksinasjon, og at det er snakk om ein ubestemt tidsperiode. Barn og unge har allereie teke mykje av støyten landet rundt ved at aktiviteten er stoppa, og/eller ved at idrettsanlegg er stengt, står det.

– Dersom mange anlegg no igjen blir stengde, eller ikkje opnar igjen, fordi dei skal brukast til vaksinasjon, vil dette setje ytterlegare press på barns/kvardagen til unge. Dersom det er få andre alternativ, bør barn og unge blir tilbodne eit godt alternativ, eksempelvis gjennom bruk av idrettsanlegg i nabokommunen.

Brevet munnar ut i ei oppmoding til regjeringa om å be kommunane vurdere å bruke andre fasilitetar enn idrettsanlegg ved vaksinasjon.

Kulturdepartementet opplyser til TV 2 at brevet frå NIF enno ikkje er svart på.

(©NPK)