Rekdals kone innstilt som visepresident i NFF

sport

Valkomiteen i NFF har avslutta arbeidet sitt og presenterte torsdag den samrøystes innstillinga si.

Fotballtinget er 13. og 14. mars.

Dette er innstillinga:

President: Terje Svendsen, Rosenborg (ikkje på val)

1. visepresident: Ane Guro Skaare-Rekdal, Ottestad (ny for to år)

2. visepresident: Arne Larsen Økland, Bryne (attval to år)

Styremedlemmer: Gunnhild Lærum, Lillestrøm (ikkje på val), Malin Frantzen Øiseth, Fet ikkje på val), Leon Jarle Aurdal, Aalesund (ikkje på val), Jon Mørland, Heming (attval to år), Kristine Haugen, Lavangen (ny for to år).

(©NPK)