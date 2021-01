Skiskyttarlandslagets smørjesjef med positiv koronatest – smitte òg hos tre andre nasjonar

sport

Det opplyste Norges Skiskytterforbund i ei pressemelding torsdag formiddag. Testresultatet vart klart onsdag kveld. Fenre gav ei negativ prøve måndag morgon før avreise til Oberhof.

– Eg hadde ein normal arbeidsdag i går med fire mil på ski og løpetur på kvelden. Eg har ingen symptom og føler meg fin, seier Fenre.

Han er isolert på eit rom i Oberhof. Det er verdscuprenn i den tyske byen mellom 8. og 17. januar.

Fire positive

I alt har Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) testa 700 personar i Oberhof, og torsdag kveld vart det klart at fire har testa positivt.

Forutan Fenre er det snakk om éin person frå kvart av teama til Kasakhstan, Russland og Tsjekkia, opplyser IBU. Ingen utøvarar er ramma.

I tillegg til dei smitta personane er to nærkontaktar av kasakhstanaren og éin nærkontakt av tsjekkaren sett i karantene.

Tre nærkontaktar

Fenre er òg i karantene saman med tre andre smørjarar. Dei sistnemnde blir vurderte som nærkontaktar. Alle utøvarane trena som normalt torsdag.

– Tobias reiste ned til Tyskland med laget tysdag formiddag, og tok alle forholdsreglar på reisa med munnbind/maske, hanskar og god avstand. Deretter køyrde han og tre andre smørjarar vidare til Oberhof i bil, også med munnbind og hanskar. No er det viktig å ta vare på resten av laget, og også Tobias sjølv. Ingen andre i troppen har testa positivt, seier Ragnar Hagen, som er leiar for helseteamet for skiskyttarane.

Den norske troppen ventar på svar frå tyske helsestyresmakter om kva som skjer vidare.

