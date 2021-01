Svensk profil med positiv koronatest under Tour de Ski: – Ein ulukkeleg situasjon

sport

Sveriges skiforbund opplyste torsdag ettermiddag at ein person i troppen hadde fått eit positivt prøvesvar etter bruk av ein hurtigtest. Like etter vart det stadfesta at Svahn er personen det er snakk om.

Ho er isolert og ventar på resultatet av ein PRC-test.

– Den vil verifisere om prøvesvaret stemmer, eller om det eventuelt kan vere ein falsk positiv, seier Sveriges landslagslege Per Andersson.

Endeleg svar er venta å komme før fellesstarten på fredag i Val di Fiemme.

Finsk smitte

Den svenske lagleiinga vedtok onsdag kveld å isolere fleire personar som har vore i nærleiken av Svahn dei siste dagane. Andersson ville ikkje seie kven det gjeld eller talet.

Svahn viser ingen symptom på koronasmitte.

– Ho har det utmerkt, og ho synst kroppen gav gode svar i gårsdagens renn. Det er ein ulukkeleg situasjon, men ho taklar det eksemplarisk så langt,

21-åringen vann sprinten som innleidde årets Tour de Ski. Ho følgde opp dagen etter med siger òg på den klassiske 10-kilometeren i Val Müstair. I samandraget ligg Svahn på 16.-plass og er 3.28 minutt bak tourleiar Jessica Diggins.

Torsdag kom det òg meldingar om smitte i den finske leiren. Ifølgje nyheitsbyrået STT har to personar i Finland-troppen testa positivt og vorte sett i isolasjon. Det er ikkje kjent om det dreier seg om løparar eller nokon i støtteapparatet.

Bekymra

Tidlegare i veka testa Frankrikes herretrenarar Alexandre Rousselet og Cyril Burdet positivt for koronavirus. Begge måtte forlate Tour de Ski.

Sverige-stjerna Frida Karlsson erkjende at ho var bekymra då smitten i den franske leiren vart kjend.

– Det kjennest som om nokon i Sverige kanskje vil oppleve det same på eit tidspunkt, og då er det uvisst kva som skjer med resten av laget, sa ho til nyheitsbyrået TT og heldt fram:

– Og om ein får det, kva skjer då? Det er klart at det finst ei viss uro, men samtidig har vi klart oss så langt. Det kjennest som om vi er nøye med det vi gjer og korleis vi handterer denne situasjonen, så eg føler meg likevel trygg.

Dei neste timane vil vise om Svahns smittetilfelle er reelt, og kva konsekvensar det i så fall gir.

