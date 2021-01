Dopinglegen frå Seefeld-VM kan få mangeårig fengselsstraff

sport

Schmidt var hovudmannen i dopingsaka som vart rulla opp under Seefeld-VM for snart to år sidan. Idrettslegen er skulda for å ha vore sentral i eit internasjonalt bloddopingnettverk sidan 2012.

I haust erkjende han å ha hjelpt utøvarar i ei årrekkje med å dope seg.

Fredag bad aktor Kai Gräber om at Schmidt blir dømd til fem og eit halvt år i fengsel. Påstanden vart lagt fram for ein domstol i München.

Arrestasjonen av Schmidt skjedde etter at «Operasjon Aderlass» vart sett i verk. Då var det ein politirassia to timar før start på dei 15 kilometrane til mennene klassisk i Seefeld.

Austerriksk politi arresterte i alt ni personar, inkludert fem aktive skiløparar mistenkte for bloddoping. Tre av løparane vart sette fri etter at dei erkjende doping. Austerrikaren Max Hauke var éin av dei.

Han vart teken på fersken medan han injiserte blodet i eigen kropp med ei sprøyte. Det vart det til og med filma, og filmen gjekk viralt i timane etter arrestasjonen.

Schmidt vart arrestert etter at tysk politi aksjonerte mot klinikken hans i Erfurt. Det er òg fire andre tiltalte i rettssaka som går føre seg i München.

Det er venta at ein dom fell fredag neste veke.

