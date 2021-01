Eckhoff med pangstart på 2021 – vann i Oberhof med kjempeløp

sport

Det nye året kunne ikkje starta betre for Eckhoff, som heldt på storforma frå førjulsrennene i Hochfilzen.

Sigeren på fredag i Oberhof var Fossum-løparens 17. i verdscupsamanheng og den fjerde denne sesongen. Saman med Marte Olsbu Røiseland er ho òg ein solid kandidat til å gå heilt til topps i samanlagdcupen denne vinteren.

– Eg er veldig fornøgd med løpet. Eg har aldri skote 0–0 i Oberhof før. Eg har aldri vunne her før heller, så eg håpar det held til siger, sa Eckhoff til NRK før det var heilt avklart at ho vann.

Best

30-åringen skaut feilfritt på liggjande skyting på sprinten og la seg inn på 2.-plassen eit sekund bak tsjekkaren Markéta Davidová.

Då langrennssterke Eckhoff òg skaut fullt på ståande skyting, vart det raskt klart at ho vart umogleg å slå i det tyske rennet. Ho passerte mål til suveren leiing, og sjølv den svenske storløparen Hanna Öberg måtte sjå seg slått med eit halvminutt.

– Det var ein kamp. Det var skikkeleg laust føre. Men eg er veldig fornøgd med skytinga. Eg tok meg tid og trefte alle blinkane, sa Eckhoff, som også var blant dei aller raskaste i langrennstid.

Öberg tok 2.-plassen, medan austerrikaren Lisa Hauser overraska med 3.-plass etter å ha bomma éin gong på standplass.

Raske

Marte Olsbu Røiseland bomma éin gong på kvar skyting, men gjekk sterkt i løypa og vart nummer fem. Ho vart slått med 52,6 sekund av lagvenninna Eckhoff.

– Litt dårleg skyting i dag med to bom. Det er sånt som skjer av og til, men det er ikkje godt nok til å hevde seg i sprint. Men det er gode sjansar allereie i morgon, sa Olsbu Røiseland til NRK.

Laurdag er det jaktstart for skiskyttarane i Oberhof. Der får Noreg med fire løparar på kvinnesida.

Skuffa

Ida Lien gjekk inn til 27.-plass trass to bomskot, men har 1.40,3 å ta inn på Eckhoff.

Karoline Knotten skaut feilfritt, men gjekk ikkje fort nok og enda 1.54,5 bak vinnaren. Det heldt til 34.-plass.

Ein betydeleg tyngre dag vart det for Ingrid Landmark Tandrevold (fem bomskot) og Karoline Erdal (seks bom). Dei kom ikkje inn blant dei 60 som får gå jaktstarten.

– Det er lenge sidan eg har vore så skuffa som no. For eg føler at eg gjorde alt feil. Eg skulle gjerne ha gjort dette på nytt, sa Tandrevold etter sin 73.-plass.

Erdal vart nummer 96 av 104 startande.

