Mareritt for norske alpinkometar: Kneskadar for både Braathen og McGrath

Det opplyser Skiforbundet i ei pressemelding. Begge dei to alpinkometane reiser heim frå Sveits for vidare undersøkingar og behandling.

Verst ser det ut til å ha gått for Braathen. For han er sesongen over.

– Han har pådrege seg ein sideleddbandskade på innsida av kneet som treng operasjon. Vi skal få han heim for endeleg vurdering, men sesongen er over. Rehabiliteringsperioden etter ein slik skade ligg normalt på mellom 6 og 9 månader, seier landslagslege Marc Strauss.

Braathen hekta stygt i siste port før mål i finaleomgangen fredag. Han var medviten, men vart liggjande i målområdet og fekk tilsyn før han vart bore vekk.

Braathen opna sesongen i år med eit brak då han køyrde ned til siger i storslalåmrennet i Sölden.

McGrath ser ut til å ha sloppe vesentleg billegare unna. Han hamna i tryggingsnettet då han køyrde ut i rennet på fredag.

– Han har pådrege seg ein strekkskade i leddbandet på innsida av kneet. Vi skal undersøkje skaden vidare når han kjem heim, men han må nødvendigvis ikkje operere. Rehabiliteringsperioden etter ein slik skade utan operasjon ligg rundt 6 veker, opplyser Strauss.

