Seks smitta i Storhamar hockey

Klubben opplyser om smittetilfella i laget og støtteapparatet i ei pressemelding fredag. Det blir ikkje sagt kven som er smitta.

Alle spelarar blir følgde opp av det medisinske apparatet, og klubben jobbar tett med smittesporingseininga og kommuneoverlegen. Alle som var i hallen under kampen mot Sparta, skal ha fått ein førespurnad frå smittesporingseininga på Hamar, skriv Storhamar.

– Seks stykke i laget og støtteapparatet har testa positivt. Det får ikkje enorme konsekvensar for oss på kort sikt, då laget allereie var teke ut i karantene. Ho blir no forlengd med nokre dagar, seier dagleg leiar i Storhamar, Per Christian Balke, til TV 2.

Det er mange koronasmitta i topphockeyen i Noreg. Stjernen var torsdag kveld oppe i heile 23 positive testar, ifølgje VG. Også Manglerud Star, Sparta og Frisk Asker har smitte i troppen. Smitteutbrotet i eliteserien har allereie ført til at ei rekkje kampar har vorte utsette.

