Spartas heimearena blir stengd i to veker etter smitte

Det er andre gong på få månader at Sparta har smittespreiing internt i klubben.

– Det siste utbrotet i Sparta er veldig alvorleg, både for dei som er smitta og for at det gir store ringverknader for heile samfunnet, seier ordførar Sindre Martinsen-Evje til Sarpsborg Arbeiderblad.

Det er mange koronasmitta i topphockeyen i Noreg. I tillegg til Sparta har òg Stjernen, Manglerud Star, Frisk Asker og Storhamar koronatilfelle i troppen. Desse klubbane er sette i karantene, og ei rekkje seriekampar er utsette.

Martinsen-Evje spør seg korleis sesongen i eliteserien kan fullførast.

– Det er vanskeleg å sjå korleis dei kan gjennomføre heile ligaen no. Vi fryktar at det er det muterte viruset som har komme no, sidan det har så mange som er vorte smitta, og då er situasjonen endå vanskelegare. Det er urovekkjande at viruset er veldig smittsamt. Dette er ei alvorleg krise for hockeyen, seier Sarpsborg-ordføraren.

