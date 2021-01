Svendsen parkerte konkurrentane og vann sprinten på Lygna

sport

– Det var veldig «digg» å få til ein god finale. Eg er fornøgd med eigen innsats. Eg gjekk ganske billeg fram til finalen, den taktikken fungerte bra, sa Svendsen etter sigeren.

På spørsmål om ho er i rute til VM, svarte ho:

– Ja, eg føler det. Eg får håpe at forma er stigande.

Tiril Udnes Weng, som var best i prologen og som attpåtil fall tidleg i finalen, vart nummer to i rennet på Lygna.

– No er det heim å trene balanse og skiteknikk, sa Weng om fallet.

Mathilde Myhrvold enda på 3.-plass, medan Maiken Caspersen Falla vart nummer fire.

Lotta Udnes Weng låg an til å ta seg til finalen, men fall i den siste svingen i semifinalen og enda sist.

– Eg mista balansen. Det var min feil. Eg fall her i fjor og. Eg kan ikkje halde fram med å tryne, for det er flautt. Eg kan ikkje seie orda eg sa då eg fall. Dei eignar seg ikkje her, sa Weng.

Dei fleste norske landslagsløparane deltek under helgas noregscuprenn på Lygna sidan ingen norske løparar går Tour de Ski.

