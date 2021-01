West Ham-spiss selt til Ajax for 230 millionar

sport

Haller var ikkje nokon vilkårslaus suksess i den halvannan sesongen i West Ham, men han bidrog med 14 skåringar på i alt 54 kampar for London-klubben. Denne sesongen vart det tre ligamål på 16 kampar.

Fredag vart det klart at 26-åringen held fram karrieren i Nederland. Kontrakten strekk seg til slutten av juni 2025. Haller blir dermed gjenforeina med Ajax-trenar Eric ten Hag, som trena Haller i Utrecht, der det på to og ein halv sesong vart sterke 45 ligamål på 90 kampar for spissen.

Serieleiar Ajax opplyser på nettstaden sin at klubben betaler 22,5 millionar euro for Haller. Det svarer til 233 millionar kroner etter dagens kurs.

(©NPK)