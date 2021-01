sport

Det fortel Jessheim-laget på nettsidene sine.

– Vi har blitt samde om ein sluttavtale, og vi takkar Trond Fredriksen for to år her, seier dagleg leiar Andreas Aalbu i Ull/Kisa Fotball.

Fredriksen leidde i debutåret klubben til 8.-plass i 1. divisjon, medan det sist sesong vart ein 12.-plass.

Sindre Tjelmeland blir Fredriksens erstattar, ifølgje både BA og Eurosport. Han kjem frå jobben som assistent i Åsane.

