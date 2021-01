Haugesund-angripar klar for Sarpsborg 08

sport

Haugesund opplyser sjølv på eigne sider at Koné berre må bestå den medisinske testen hos Sarpsborg 08 for at alt skal vere i orden. 21-åringen er akkurat no på ferie i heimlandet Mali. Kontrakten med Sarpsborg 08 strekk seg over tre år.

– Vi har fått på plass ein avtale som alle partar er fornøgde med, og som inneber at Ibrahima får høve til å restarte i nye omgivnader. Han kom hit som ein veldig uferdig unggut for tre år sidan, men har utvikla seg mykje og teke store steg på desse åra, seier sportsleg leiar Eirik Opedal i Haugesund.

Angrepsspelaren har vore tre sesongar i Haugesund inkludert eit seks månaders utlån til Adana Demirspor i Tyrkia. I Eliteserien har Koné notert seg for 48 kampar og åtte mål.

– Ein kraftpakke av ein spiss med bra tempo og gode avslutningsevner både med bein og hovud, beskriv Sarpsborg 08s sportssjef Thomas Berntsen.

