Noreg-legende blir U23-landslagstrenar

Stensland, som i si tid spelte 144 A-landskampar, erstattar Alexander Straus, som i haust vart hovudtrenar i Sandviken.

– Ingvilds karriere snakkar for seg sjølv, og erfaringa hennar derfrå er svært verdifull for oss og for spelarane på veg opp og fram. Dessutan kjenner vi Ingvild godt frå jobbing rundt landslag og U23 tidlegare, så dette er ei løysing vi er svært begeistra for, seier Truls Dæhli, som er seksjonsleiar for aldersbestemde landslag i Norges Fotballforbund.

39-åringen startar rett nok ikkje i jobben med det første. Stensland ventar barn i mai og vil gå inn i den nye rolla si først når permisjonstida er over. Truleg blir det frå nyttår i 2022. NFF opplyser at trenarjobben skal handterast internt i overgangsperioden.

Stensland har tidlegare vore assistenttrenar for U23- og J19-landslaget.

– Eg ser på det som ei tillitserklæring og utfordring å få hovudtrenarjobben. U23-landslaget er eit viktig landslag med tanke på rekruttering til A-landslaget, og eg ser fram til å jobbe med dei som er der og skal opp til det beste nivået, seier ho.

