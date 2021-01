Sjokkstart hjelpte Browns å bryte tørken i NFL-sluttspelet

sport

Gjestene skåra sitt første touchdown etter seks sekund sjølv om Steelers starta med ballen. Etter første periode stod det 28–0. Tre ballerobringar vart omsette i fire touchdown berre i den perioden.

Hovudtrenar Kevin Stefanski og to av stjernene til laget var isolerte heime i Cleveland etter positive koronatestar, men Browns herja likevel. Quarterback Baker Mayfield, som ikkje var fødd førre gong Browns vann ein sluttspelkamp, kasta tre touchdownpasningar.

Steelers, som vann sine 11 første kampar i grunnserien, tapte fire av dei fem siste og vart feia ut av sluttspelet. Lagets 38-årige quarterback Ben Roethlisberger kasta fire TD-pasningar, men også fire pasningar som hamna i hendene på motspelarar.

Kampens aller første balloverlevering segla over hovudet på «Big Ben» og enda i hendene på Browns-forsvarar Karl Joseph i Steelers' målsone.

– Eg hatar at sesongen enda slik, sa Roethlisberger. Mange lurer på om hans tid i Pittsburgh no er over. Han har vore Steelers-quarterback sidan 2004 og vunne Superbowl to gonger, men neste sesong vil kontrakten hans utgjere nesten ein firedel av budsjettet til klubben under lønnstaket.

Dette er kvartfinalane, laurdag: Green Bay Packers – Los Angeles Rams (NFC), Buffalo Bills – Baltimore Ravens (AFC).

Søndag: Kansas City Chiefs – Cleveland Browns (AFC), New Orleans Saints – Tampa Bay Buccaneers (NFC).

Semifinalane blir spelte 24. januar, medan finalen i Tampa er 7. februar.

(©NPK)