Solskjær: – Ingen hugsar januar-tabellen

sport

United har ein svært god moglegheit til å toppe tabellen inn mot storoppgjeret på søndag borte mot tittelforsvarar og erkerival Liverpool. Det seier noko om kor langt Solskjærs lag har komme sidan tilsvarande tidspunkt i fjor.

Nordmannen ønskjer framfor alt å etablere seg blant topp 4 i Premier League og vere ein tittelutfordrar kvart år. Å snakke om gull denne sesongen vil han ikkje gjere enno.

– Vi er i ein betre situasjon enn på same tid i fjor. Vi har vunne fleire kampar, skåra fleire mål og spelt betre fotball. Men ingen hugsar januar-tabellen, sa Solskjær på pressekonferansen på måndag føre Burnley-møtet.

– For oss handlar det om å utvikle og forbetre dette laget. Vi har vist igjen at vi kan slå tilbake frå eit dårleg resultat (0-2 mot Manchester City onsdag). Karane som spelte FA-cupkampen i helga (Watford, 1-0) viste god innstilling og kvalitet.

Ope

Så langt har ingen lag klart å få eit ordentleg grep på tabelltoppen slik Liverpool klarte sist sesong. Det opnar opp for fleire, og Solskjær seier det er ei anna tid enn då han sjølv spelte for klubben.

– Då var vi skuffa om vi ikkje vann ligaen. Vi hamna på 3.-plass éin gong. Då var det slik at om du hadde ein god sesong, vann du. Hadde du ein dårleg sesong, vart du nummer to eller tre. No er det fleire lag som kan utfordre om tittelen og sjå på seg sjølv som utfordrarar, seier han.

– Som supporter er det meir interessant med fleire lag rundt kvarandre enn som sist sesong, då eitt lag stakk av.

United vann sist ligaen i 2013 og har ikkje vore ein reell tittelkandidat sidan.

– Sidan sir Alex (Ferguson) gav seg, har vi hatt alle plasseringar mellom 2 og 7. Det er viktig for oss å etablere oss i topp fire. Det har vi berre gjort tre gonger sidan sir Alex drog. Om vi kan gjere det, og forbetre 3.-plassen vår frå førre sesong, er det bra, seier han.

Frisk tropp

United reiser til bortekampen mot Burnley som favoritt sjølv om Sean Dyches mannskap har fått betre flyt på ting i det siste. Ti poeng på dei siste fire kampane fortel om eit Burnley-lag i framgang.

Men laget til Solskjær har ikkje tapt i ligaen sidan 1. november. Ein vrien sesongstart er snudd til kamp om serietittelen.

– Vi må vere aggressive, gå inn i kvar kamp med audmjukskap, jobbe hardt og ikkje tru at du har klart det sjølv om du nærmar deg toppen. Men gruppementaliteten blir betre heile tida, seier han om laget.

Solskjær hadde òg godt nytt å melde om spelarsituasjonen. Det har vore uvisse rundt Eric Bailly, Victor Lindelöf, Paul Pogba og Luke Shaw.

– Alle trena i dag. Eric og Paul gjennomførte ikkje alt, men Luke og Victor var med på heile økta. Så eg bør ha ein bra gjeng med spelarar å velje mellom. La oss sjå korleis det ser ut i morgon.

(©NPK)