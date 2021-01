«Verdas strengaste» koronaplan ventar Ruud i Australia

sport

Tysdag kunngjorde Grand Slam-turneringa planen sin for å unngå smitteutbrot. Turneringa i Melbourne blir spelt frå 8. til 21. februar, og det er ikkje småtteri Casper Ruud og dei andre tennisprofilane må stelle seg til av smittevern.

– Vi har dei sterkaste og strengaste reglane som gjeld for tennis i heile verda, fastslår Lisa Neville, som er minister i avdelinga for politi- og naudinnsats i delstaten Victoria.

Om lag 1200 menneske, spelarane inkludert, er involverte i årets Australian Open. Dei skal alle i hotellkarantene i fjorten dagar ved framkomst, og dei første personane kjem med fly torsdag denne veka.

Tøft regime

Tre hotell er valde ut som karantenestader, og dette er blant reglane som gjeld der:

* Spelarane får forlate romma sine i maksimalt fem timar per dag for å drive trening eller få behandling.

* Det er ikkje tillate å ha nærkontakt med personar utanfor bobla eller byte hotell undervegs.

* Politiet kan straffeforfølgje delatakarane for brot på karantenereglane.

* Kvar spelar får ha éin såkalla støtteperson med seg. Alle blir testa for koronaviruset kvar dag.

* Om nokon testar positivt for viruset, blir vedkomande og alle nærkontaktar flytta over til eit såkalla helsehotell. Spelaren får ikkje delta i turneringa før han eller ho har levert ei negativ prøve.

Vernar innbyggjarane

Kvalifiseringa til Australian Open er allereie i gang, men ho blir spelt i Qatars hovudstad Doha. Australiarane ser ut til å ha tenkt på alt når det gjeld å minimere risikoen for smitte.

– Vi går ut frå at kvar einaste tennisspelar som kjem hit, potensielt kan vere smitta. Programmet vårt er bygd opp rundt det potensialet og korleis vi kan sikre oss at ei eventuell positiv prøve ikkje fører til nokon risiko for innbyggjarane i Victoria, seier Neville.

Amerikanaren Denis Kudla fekk beskjed om ei positiv dopingprøve undervegs i kvalifiseringskampen sin mot Elliot Benchetrit måndag.

Den kampen vart fullført fordi Kudla leidde 5–3 i andre sett etter å ha vunne det første, og amerikanaren gjekk sigrande ut av duellen. Men han må i isolasjon i ei veke, medan Benchetrit må i karantene, så begge er dermed diskvalifiserte.

