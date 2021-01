Øystein Hildeskor ny generalsekretær i orienteringsforbundet

sport

Øystein Hildeskor er ein yngre bror til Kjetil Hildeskor (generalsekretær i friidrettsforbundet)

Hildeskor har vore fungerande generalsekretær etter at Lasse Arnesen avslutta den seks år lange åremålsstillinga si 1. november.

– Vi er svært godt fornøgde med at Øystein (Hildeskor) endeleg har signert. Han har i perioden som fungerande generalsekretær vist gode leiareigenskapar. Han tenkjer strategisk, ser moglegheiter, jobbar hardt og kommuniserer godt med alle. Dessutan har han vorte ein skikkeleg orienteringsentusiast som dei siste åra har hatt stor glede av å finne turorienteringspostar. Med alle formalia på plass, var dette ei enkel avgjerd for oss, seier presidenten i Noregs Orienteringsforbund, Astrid Waaler Kaas.

Hildeskor har jobba både i Akershus Idrettskrets, Norges Friidrettsforbund (Akershus Friidrettskrets) og sist i Bedriftsidrettsforbundet, før han vart tilsett som assisterande generalsekretær i Noregs Orienteringsforbund i 2018.

– Etter å ha gått nokon rundar både med meg sjølv og familien, har eg landa på at dette er noko eg verkeleg ønskjer og er motivert for. Eg ser fram til å jobbe for at Norsk Orientering skal ta nye steg, både på mosjonstilbod og på toppnivå, seier Hildeskor.

(©NPK)