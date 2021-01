Fleire kviledagar i handball-EM for menn neste år

sport

Avgjerda er fatta for å hjelpe deltakarane å hente seg inn mellom kampar, særleg i samband med reisebelastning. Det skjer etter innspel frå spelarar og trenarar, opplyser EHF. TV- og marknadsomsyn har òg spelt inn under utarbeiding av terminlista som vart vedteken tysdag.

EM-sluttspelet omfattar 24 lag og blir avvikla i tida 13. til 30. januar neste år, med 65 kampar på fem arenaer i to land. Det blir ein kviledag for alle mellom gruppespel og hovudrunde, og lag som må reise får ein ekstra kviledag ved at gruppene i andre byar enn Budapest og Bratislava blir avslutta ein dag tidlegare.

Som før blir det ein kviledag mellom hovudrunden og semifinalane, medan det òg blir kvile mellom semifinalane 28. og medaljekampane 30. januar.

– Velferda til laga har alltid vore i hjartet av avgjerdene våre om kampoppsettet, og vi er glade for å ha funne løysingar slik at spelarane kan få ekstra kvile mellom viktige kampar, seier generalsekretær Martin Hausleitner i EHF.

Det er allereie klart at Ungarn speler i Budapest (gruppe B) og Slovakia i Kosice (F). Det er òg klart at Kroatia spelar i Szeged (C) og Tyskland i Bratislava (D). Dei har allereie kvalifisert seg. Om dei kvalifiserer seg, blir plasserte Slovenia i Debrecen (A) og Tsjekkia i Bratislava (E).

Noreg toppar kvalifiseringsgruppa si og vil truleg bli blant dei kvalifiserte laga.

Billettsalet til EM-sluttspelet startar onsdag.

