Formel 1-opninga utsett – sesongen startar i Bahrain

Det melder Formel 1 på nettstaden sin. Samtidig er det klart at Imola-banen i Italia er tilbake som arrangør og tek over for Kinas Grand Prix.

Formel 1-sesongen vil bestå av 23 VM-rundar, og 22 av desse er spikra. Ein VM-runde første helga i mai har førebels ikkje fått nokon arrangør.

Normalt startar sesongen i Melbourne, men strenge koronarestriksjonar i Australia gjer at det ikkje går i år. VM-runden der er flytta til 21. november.

Det er aktuelt å setje inn Kinas Grand Prix seinare i sesongen, opplyser Formel 1.

Terminlista:

* 28. mars: Bahrain (Sakhir)

* 18. april: Italia (Imola)

* 2. mai: blir seinare kunngjort

* 9. mai: Spania (Barcelona)

* 23. mai: Monaco

* 6. juni: Aserbajdsjan (Baku)

* 13. juni: Canada (Montréal)

* 27. juni: Frankrike (Le Castellet)

* 4. juli: Austerrike (Spielberg)

* 18. juli: Storbritannia (Silverstone)

* 1. august: Ungarn (Budapest)

* 29. august: Belgia (Spa)

* 5. september: Nederland (Zandvoort)

* 12. september: Italia (Monza)

* 26. september: Russland (Sotsji)

* 3. oktober: Singapore

* 10. oktober: Japan (Suzuka)

* 24. oktober: USA (Austin)

* 31. oktober: Mexico (Mexico by)

* 7. november: Brasil (São Paulo)

* 21. november: Australia (Melbourne)

* 5. desember: Saudi-Arabia (Jeddah)

* 12. desember: Abu Dhabi

(©NPK)