Idrettsprofilar går saman i likestillingskampen

– Vi er stolte over å vere Like Muligheter-ambassadørar. Dette er eit godt og viktig initiativ, og det er positivt at fleire krefter går saman for å jamne ut forskjellane i idretten, seier Amalie Iuel, Maren Lundby og Grace Bullen i ei pressemelding.

Dei tre vil delta på grasrotaktivitetar, klubbesøk og seminar og fronte temaet gjennom kampanjar og i sosiale medium.

Skiforbundet, Norges Friidrettsforbund og Noregs Bryteforbund har fleire kommersielle samarbeidspartnarar i ryggen – og støtte frå kulturminister Abid Raja (V).

– Vi er eitt av dei mest likestilte landa i verda. Då må òg idretten gi same moglegheiter til kvinner som til menn. Som både idretts- og likestillingsminister stiller eg sterke forventningar til idretten om å levere på likestilling. Det inneber òg at sponsorar blir motiverte og vert «pusha» til å sponse kvinnelege idrettsutøvarar på lik linje med herreidretten, seier Raja, som takkar initiativtakarane bak prosjektet.

Særforbunda vil saman med Norges idrettsforbund jobbe inn mot styresmaktene og dei internasjonale idrettsorganisasjonane med å betre rammevilkåra for jentene i idretten, heiter det i pressemeldinga.

