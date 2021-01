Brentford-kampar utsett etter koronasmitte

sport

Klubben melder på nettstaden sin at det var fleire positive prøver under siste runde med koronatestar, og at ligaens medisinsk ansvarlege har råda klubben til å stengje treningsanlegget sitt. Klubben har meldt at han ikkje kan stille lag til dei kommande kampane.

Følgjeleg er heimekampen på onsdag mot Bristol City og bortekampen på laurdag mot Reading i meisterskapsserien utsett.

Klubben melder at den danske hovudtrenaren er smitta, men vil av omsyn til personvernet ikkje namngi andre smitta.

English Football League melde onsdag i ei fråsegn at det var 123 positive prøver på dei 4038 testane som vart utførte i perioden 4. til 10. januar. Hos 31 av dei 72 klubbane var det ingen positive prøver, noko som betyr at det vart påvist smitte hos dei 41 andre klubbane.

