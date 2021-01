Diomande ferdig i Mjøndalen

sport

– Eg gir meg som speler i MIF. Men eg vil alltid ha klubben i hjartet mitt, og eg skal bu her i Mjøndalen med familien. Dette er heimen vår, seier Diomande til Drammens Tidende.

Han har lenge vore skadeutsett og fekk berre 110 kampar for klubben på åtte år. I den tredje serierunden i 2015, etter at Mjøndalen hadde rykt opp, brekte ivorianaren kneskåla mot Start. Det heldt han ute i over eitt år.

Då han omsider vart frisk, klarte han å slå opp brotet i den same kneskåla i ein kamp for Mjøndalens 2.-lag. Ein akillesskade øydela for spel i 2020.

– I februar og mars tek eg ei avgjerd om eg held fram fotballkarrieren eller ikkje. Og så må eg førebu eit liv etter fotballen. Håpet er å få ein jobb i Mjøndalen-området etter kvart, seier Vamouti.

