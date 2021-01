sport

Tap borte og uavgjort heime mot Serbia (nummer 16 i EM i fjor) i to EM-kvalkampar sist veke, gav franskmennene ny grunn til å gruble.

– Det er openbert at vi ikkje er der vi ønskjer å vere. Vi skulle helst reist til Egypt med sjølvtillit, seier spelar Nedim Remili til avisa Le Figaro.

– Vi har ei stund visst at gullalderen til dette laget er over og er i ei viss oppløysing. Vi skal no byggje eit nytt lag. Og det vil ta tid.

Sportsavisa L'Equipe har omtalt at laget er i tilnærma krisetilstand før VM.

Frankrike vann VM på heimebane i 2017 etter finalesiger over Noreg. Så kom eit fiasko-EM i fjor der dei franske gutane vart slått ut allereie i gruppespelet av mellom anna Noreg. Det kosta trenaren Didier Dinart jobben. Inn kom Guillaume Gille, og han har ikkje hatt det lett i pandemikrisa.

Strategen Nikola Karabatic er ute med skade i tillegg til eit par andre nøkkelspelarar. Og så har det franske laget ikkje klart å finne ein god erstattar etter at målvakt Thierry Omeyer gav seg.

Sveits og Austerrike er òg i Noregs VM-gruppe. Dei tre beste får plass i hovudrunden.

