NFF-undersøking: Klubbar fryktar fråfall ved forlengd stans i barnefotballen

sport

Det er norske fotballklubbar som har svart på undersøkinga NFF onsdag presenterte resultata frå. Dei viser at 94 prosent av dei spurde meiner det er viktig eller svært viktig å komme i gang med fotballen no.

Vidare er 70 prosent ganske eller svært bekymra for fråfall blant barn og unge dersom aktiviteten blir utsett ytterlegare etter 18. januar som følgje av viruspandemien.

– Det var avgjerande for barn og ungdom å få ein normal idrettskvardag gjennom hausten 2020, og det er svært viktig å komme i gang igjen frå 18. januar, etter ein periode med nedstenging sidan årsskiftet. Særleg i område der smittetrykket er lågt, seier generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt.

Om den fysiske og mentale helsa til barn og unge svarar over 90 prosent at fotball som aktivitet er eller har vore svært viktig det siste året.

– Tendensen sidan oppstarten av fotballen frå 1. august tyder på at barna deltek i organiserte treningar og kampar. For oss er dette eit sterkt signal at foreldre har sett kor viktig idrett og fotball er for barna. Det ser ut til at det er viktig å la barna vere i gang i denne perioden. Kanskje det er fordi det er viktig med haldepunkt i tida vi er inne, seier Bjerketvedt.

Over 90 prosent av klubbane meiner òg at det er viktig at breiddefotball for spelarar over 20 år kjem i gang igjen.

(©NPK)