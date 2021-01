Ranheim-bauta legg opp

sport

Det stadfestar fotballklubben på nettsidene sine onsdag.

Barli har spelt for Ranheim sidan 2012. Føre den kommande sesongen har han komme fram til at kombinasjonen av familieliv og fotball blir for krevjande.

– Det er trist på mange måtar. Det er utfordrande å skulle prestere på alle arenaer. Først og fremst er det viktig for meg å vere hundre prosent til stades for sonen min og få ta del i kvardagen hans heile tida. Det er utfordringar i seg sjølv med at eg har pappapermisjon frå sommaren av, seier Barli.

– Saman med klubben har eg utforska ei moglegheit for å ta permisjon frå lærarjobben fram til sommaren og vere tilsett i Ranheim, men i sum blir det ikkje praktisk mogleg å få til dette og samtidig ha det rette grunnlaget for permisjonen på plass, legg han til.

Barli får gode skotsmål av klubben.

– Even er ein bauta i historia til klubben. Han har betydd mykje for prestasjonane og resultata våre, og ikkje minst mykje for kulturen og identiteten vår, seier trenar Svein Maalen.

