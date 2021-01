Ridderuka og Ridderrennet er avlyst også i år

sport

– Verda og samfunnet vårt er slik akkurat no, og vi kan dessverre ikkje gjennomføre arrangementet i mars. Vi har håpa i det lengste, men er eigentleg ikkje overraska over avgjerda i styret. Vi ønskjer å ha eit trygt og godt arrangement for alle, seier Anne-Kristin Wadahl, som er generalsekretær i foreininga Ridderrennet.

Ridderuka er den største vintersportsveka i verda for syns- og rørslehemma. Fram til 2019 hadde Ridderuka, med Ridderrennet som høgdepunkt, vore avvikla kvart år sidan 1964.

I år skulle veka avviklast 14. til 21. mars, men det blir altså ikkje noko av.

– Vi ser framover og vil allereie i vinter lansere nye møteplassar for å føre deltakarane nærare kvarandre resten av dei 51 vekene i året. Dette kjem vi snart tilbake til, seier Wadahl.

Ho lovar òg at Ridderuka i 2022 skal bli den beste nokosinne.

– Vi skal slå skikkeleg på stortromma, og eg storgler meg allereie.

(©NPK)