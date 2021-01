Rosenborg signerte Ranheim-spiss: – Surrealistisk

sport

Spissen har skrive under på ein kontrakt som strekk seg ut 2023, opplyser Rosenborg på nettsidene sine. Også Ranheim stadfestar overgangen.

– Ein draum som går i oppfylling. Det er surrealistisk å sitje her i Rosenborg-drakta. Det er ei kjensle eg ikkje har kjent på nokon gong tidlegare. No gler eg meg til å komme i gang, seier Sæter.

24-åringen spelte 19 kampar for Ranheim i fjorårets førstedivisjon og noterte seg for åtte mål og to målgivande pasningar. Sæter er ein lokal spelar som har vore innom Trond, Strindheim, Sverresborg, Kristiansund, Nardo og Ranheim.

– Ole har hatt ein annleis veg til Rosenborg enn kva andre trønderar pleier å ha. Det viser at det er fleire vegar til målet. Ole er ein spennande spelar som vi har stor tru på skal slå til her, seier Dorsin.

Sæter slit akkurat no med ein ankelskade, og vidare behandling av han blir avgjord neste veke, opplyser RBK-lege Reidar Due.

(©NPK)