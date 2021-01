Slalåmrenn i Kitzbühel er avlyste etter smitte-utbrot

sport

Den austerrikske avisa Krona Zeitung og fleire andre medium skriv om avlysingane.

Kommande helg skulle alpinsirkuset vore samla til renn i Wengen, men som følgje av smittesituasjonen i Sveits måtte arrangøren seie nei til å gjennomføre. I staden vedtok Det internasjonale skiforbundet (FIS) å avvikle to slalåmrenn i Kitzbühel.

No har òg den planen gått i vasken.

Dei norske utøvarane er allereie på plass i nærleiken av Kitzbühel, nærare bestemt i byen Lofer. Landslagssjef Steve Skavik opplyser til NTB at dei ikkje har fått nokon offisiell beskjed om avlysinga.

Avlyst frå regjeringshald

Ifølgje Kronen Zeitung skal 17 personar dei siste dagane ha levert positive koronatestar på den ekstra smittsame britiske virusmutasjonen. Det førte til at arrangørane i Kitzbühel onsdag valde å avlyse kommande helgs renn.

Det opplyste guvernør Günther Platter. Avgjerda skal vere teken i samråd med statsminister Sebastian Kurz og helseminister Rudolf Anschober.

I dagane som kjem, skal personar i området rundt den austerrikske skistaden massetestast.

Det blir samtidig jobba med å sjå på moglege erstatningsstader for renna som no er avlyste i Kitzbühel. Flachau skal visstnok vere eit alternativ. Der vart det køyrt verdscuprenn i slalåm for kvinner så seint som tysdag kveld.

Fire nordmenn

Etter planen skal Henrik Kristoffersen og resten av verdseliten konkurrere i Kitzbühel òg neste veke. Om dei renna blir påverka av smitteutbrotet som no er avdekt, skal inntil vidare vere uklart.

– Eg reknar med at det framleis blir på programmet neste helg. Så det blir eit nytt mål. Då blir vi berre og trenar her denne veka, seier landslagssjef Skavik til NTB.

– Vi reknar med at vi får fleire beskjedar, legg han til.

Henrik Kristoffersen, Timon Haugan, Sebastian Foss Solevåg og Jonathan Nordbotten skulle delteke for Noreg i renna kommande helg.

(©NPK)