Strengt alpin-VM utan tilskodarar og korte utøvaropphald

sport

Eit ekspertpanel har gitt grønt lys for meisterskapen som vil gå frå føre seg 8. til 21. februar i Dolomittane. Som i verdscupen vil det skje utan tilskodarar til stades.

Panelet med ekspertar har vurdert at det å opne for tilskodarar er ein for stor risiko, opplyser den italienske sportsministeren Vincenzo Spadafora.

– Men tryggleiken for utøvarane og alle som jobbar der, er garanterte, seier han.

Det blir halde elleve renn i Cortina. I mars i fjor vart verdscuphelga der avblåsen på grunn av koronapandemien.

Lokale arrangørar har tidlegare teke til orde for å utsetje meisterskapen til 2022, men det har ikkje fått støtte hos Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Ytterlegare detaljar om koronareglane for verdsmeisterskapen i Cortina blir venta å komme frå den italienske regjeringa dei neste dagane. Mellom anna vil utøvarane bli bedne om å gjere opphaldet sitt i byen så kort som mogleg, ifølgje den italienske avisa Gazzetta dello Sport.

– VM vil bli ei stor hending, den største sidan koronautbrotet. Vi skal følgje med, på TV eller digitalt, seier Spadafora.

(©NPK)