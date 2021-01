Avgjorde superduellen – køyrde inn 14,2 millionar kroner

sport

Hamre og Tjomsland er Trav-Noregs mest suksessrike trenarar. No har Noreg vorte for lite for sistnemnde. I 2021 ser han mot Europa, og Hamre har stjernehesten som kan erobre kontinentet.

Det vart rett nok ingen økonomisk rekordsesong for den Larvik-stasjonerte 56-åringen i fjor. I 2018 køyrde han inn 18 millionar, og i 2013 tok stallen utrulege 256 sigrar. Det var mest i Europa, og ein rekord han neppe kjem til å slå igjen.

– Nei, det er nesten umogleg sidan det vart køyrt mange fleire løp då enn no. Med tanke på koronaepidemien vart 2020 veldig bra, sidan det ikkje vart køyrt løp i Noreg i fleire veker i mars og april. I tillegg var premiane kraftig reduserte, seier Frode Hamre til Equus.

Vann og tapte

For første gong i historia vann han dei to største internasjonale storløpa våre, Oslo Grand Prix og Ulf Thoresen Grand International. I tillegg vart Hamre for første gong mestseirande kusk på Jarlsberg og Sørlandet.

2020 vart samtidig året der den største nedturen kom.

– Ecurie Ds galopp som vinn av Europas største 4-årsløp, UET-Derby, i Paris var tung å svelgje. Det kom uventa og kosta to millionar, seier Hamre ettertenksamt.

Ecurie D er superhesten i stallen. Ein 5-åring som var utan tap til han møtte den eldre eliten i det prestisjetunge Hugo Åberg-løpet i Malmö i august. Totalt har det vorte 14 sigrar på 17 forsøk og 3,3 millionar innkøyrde.

No ventar dei aller største løpa.

Ettertrakta superstjerne

– Ecurie D er ein supertravar. Den hesten du drøymer om å trene. Alle Europas storløpsarrangørar ønskjer å ha han i løpa sine. Det blir å plukke ut dei løpa vi ønskjer. Det er klart at det største vil vere å sigre i Elitloppet siste søndagen i mai, røper Hamre.

Elitloppet er det største sprintløpet i verda for eldre hestar med ein premiesum på tre millionar. Løpet, som består av kvalifisering og finale, blir køyrt på Solvalla travbane i Stockholm.

Frode Hamre har vore trufast mot Noreg gjennom heile karrieren sin, men seier at i 2021 kjem hestane i stallen til å reise meir utanlands.

– Vi har så bra hestar no at planen er å starte meir utanlands, spesielt Sverige, der premiane er mykje høgare enn heime. Eg må tenkje på hesteeigarane. Det er dyrt å ha hest i Noreg, og eg må starte der pengane er. V75 i Noreg og Sverige, årgangsløp og Bjerkes tysdagsløp er det vi satsar på i år, seier Hamre.

Så får tida vise om Ecurie D. blir Europas beste hest i 2021.

