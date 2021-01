Tandrevold etter hjarteflimmer: – Eg kjem sterkare tilbake

sport

– Eg fekk hjarteflimmer på veg ut av matta etter siste skyting, følte meg akutt uvel og at eg mista all energi i kroppen. Eg kjende med ein gong igjen symptoma då eg har erfart dette ein gong før. Det var faktisk her i Oberhof i 2017, seier ho i ei pressemelding frå Norges Skiskytterforbund.

– Då vart eg undersøkt i Tyskland og også heime i Oslo, og det vart ikkje funne noko uregelmessig. Etter det er hjartet regelmessig kontrollert, òg før denne sesongen, utan å finne feil.

Det vart teke EKG rett etter rennet på torsdag, og det er sendt og dobbeltsjekka av spesialisten til Olympiatoppen i Oslo. Igjen ser alt heilt normalt ut.

(©NPK)