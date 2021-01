VM-starten ikkje heilt utan tilskodarar i Kairo

sport

Det er den danske avisa Ekstra Bladet som melder at det var opp mot 1000 personar på tribunane under VM-opninga mellom Egypt og Chile. Dei utsende frå avisa la ut fleire bilete frå hallen.

Cirka 100 skal ha vore offisielle gjester og plassert på den eine langsida. Resten var å sjå bak dei to måla i storhallen med plass til 17.000 tilskodarar.

Ekstra Bladet melder om at tilskodarane sat langt unna spelarane og at det vart halde ei form for sosial distansering og bruk av munnbind.

Førre veke måtte VM-arrangøren gå bort frå å ha 20 prosent av tilskodarkapasiteten i hallen under kampane. Dette skjedde mellom anna etter eit protestbrev frå fleire lagkapteinar.

Noreg startar VM mot Frankrike torsdag.

