Dopinglegen frå Seefeld-VM dømd til nesten 5 år i fengsel

Påtalemakta hadde lagt ned påstand om fem og eit halvt år i fengsel. Idrettslegen var skulda for å ha vore sentral i eit internasjonalt bloddopingnettverk sidan 2012.

Schmidt vart òg fråteken retten til å drive legepraksis i tre år.

Arrestasjonen av Schmidt skjedde etter at «Operasjon Aderlass» vart sett i verk. Då var det ein politirassia to timar før start på 15 kilometer klassisk for menn i Seefeld.

Austerriksk politi arresterte i alt ni personar, inkludert fem aktive skiløparar, mistenkte for bloddoping. Tre av løparane vart sette fri etter at dei erkjende doping. Austerrikaren Max Hauke var éin av dei.

Han vart teken på fersken medan han injiserte blodet i eigen kropp med ei sprøyte. Det vart til og med filma, og filmen gjekk viralt i timane etter arrestasjonen.

