Kristoffersen i sin dårlegaste periode: – Det er litt for variabelt

– Det er inga krisestemning. Han har jo vore ekstremt stabil. Få har så låg utkøyringsprosent. Få har så mange pallplassar med tanke på startar i verdscupen, seier trenar Lars Kristoffersen til NTB.

– Er det den første ordentlege utfordringa?

– Ja, men det er berre å lese listene. Det er ingen løyndom. Det er jo fakta, seier trenaren.

Listene viser at Kristoffersen ligg på 5.-plass i slalåm og 12.-plass i storslalåm så langt denne sesongen. Etter 160 startar i verdscupen har det vorte heile 64 pallplassar. 22 gonger har han stått øvst på pallen.

Sjølvtillit

Det seier litt at ein kan seie at Kristoffersen er i den dårlegaste perioden sin. 26-åringen har vunne minst eitt verdscuprenn kvart år i åtte strake sesongar og levert på stabilt høgt nivå. Også denne sesongen har det vorte ein verdscupsiger i slalåma i Madonna di Campiglio, og dessutan 2.-plass i parallellslalåm i Lech.

I tillegg til sigeren i Italia har det vorte 10.- og 6.-plass i tillegg til ei utkøyring i slalåm. I storslalåm har han framleis til gode å stå på pallen denne sesongen.

– Det har vore enkeltrenn tidlegare som ikkje har vore bra. Det er første gong med så mange renn der ting ikkje har vore like bra dei siste sju–åtte åra. Ekstremt få utøvarar går gjennom karrieren utan ein liten «down». Ein må akseptere at det er sånn, men ein kan ikkje setje seg ned og vente på at det blir bra igjen, seier Lars Kristoffersen.

– Det handlar mykje om sjølvtillit og tryggleik. Byrjar ein å tvile litt, blir tvilen plutseleg mykje større. Det er så små marginar at ein må ha trua på seg sjølv for å gjere dei rette tinga, seier han.

– Krumme nakken

Det er likevel ikkje nok til at Kristoffersen gjer nokre store endringar med treningsprogrammet til sonen.

– Med tanke på skifilosofi og treningsfilosofi endrar vi ikkje noko. Held ein på sånn i eit par sesongar, må ein kanskje gjere noko fundamentalt. Men det i år er ikkje nok. Han har jo to pallplassar. Det er jo ytst få som har to pallplassar eller ein siger i karrieren sin. Ut frå tidlegare merittar vil ein gjerne at det skal vere betre. Då er det berre å krumme nakken, seier han.

Det er fem slalåmrenn igjen før VM. To i Flachau før Schladming ventar. Deretter er det to renn i Chamonix før kursen blir sett mot VM i Cortina d'Ampezzo i Italia i februar.

– No er det vel ein månads tid til VM. Mykje kan skje på ein månad. Eg er ikkje bekymra. I går hadde vi ei ganske ok trening i slalåm, men dagen før var det dårleg. Det er litt for variabelt, seier Kristoffersen.

Første moglegheit til å endre på det kjem i austerrikske Flachau laurdag og søndag.

