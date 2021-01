Pressar på for å få betre TV-bilete frå handball-VM

sport

Lyse og mørke og fargenyansar som skifta i nesten eitt køyr, var det TV-produksjonen leverte på biletfronten frå Egypt.

– Vi «pushar» på i dei kanalane vi kan og hadde kontakt seint i går kveld. Då fekk vi vite at problemet er identifisert i produksjonsbussen, at det blir jobba med det og at det bør verte i orden gjennom dagen i dag fredag, seier Kristian Oma, sportssjef Nent til NTB.

– Vi og alle andre rettshavarar er prisgitte den produksjonen som kjem, men alle kan sjå at det som vart levert i Noregs første kamp, ikkje held i eit VM. Vi håpar og reknar med at berg-og-dal-bane-lyset forsvinn i takt med at også Noregs handballherrar ristar av seg startrusket frå opningskampen.

