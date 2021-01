Tandrevold friskmeld etter hjarteflimmer – går stafetten på laurdag

sport

Det opplyser landslagssjef Per Arne Botnan til VG og NRK.

– Det er gjort ei medisinsk vurdering av det frå helseteamet. Slik det ser ut no, er det veldig OK. Ho har fått klarsignal og er kjempegira på å starte, seier han til NRK.

Det vart dramatiske scener under sprintrennet torsdag, der Tandrevold måtte leggje seg i snøen etter å ha gått ut frå ståande skyting i rygg på lagvenninna Tiril Eckhoff.

Hjarteflimmer gjorde at ho følte at ho mista all energi, og ho måtte hjelpast ut av løypa. Sidan er det gjort ei EKG-undersøking av Tandrevold, og resultatet var bra.

Det er lagt opp til at Tandrevold går førsteetappen på stafetten i Oberhof. Også Ida Lien, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland går for Noreg.

