Brady vann legendeduellen i NFL – karrieren truleg over for Brees

Dei to NFL-legendene møttest truleg på banen for siste gong. Før kampen melde fleire medium at Brees har bestemt seg for å leggje opp etter denne sesongen.

Draumen hans om NFL-tittel nummer to vart knust. Brady er allereie mestvinnande spelar i ligahistoria, og han held fram jakta på tittel nummer sju.

Bucs-forsvaret stod for fire ballerobringar i kampen. Dei tre første vart omsette i touchdown av Brady og angrepskollegaene hans, den fjerde vart nytta til å bruke opp dei siste minutta i kampen.

Brady kan sjå fram til ein ny legendeduell i semifinalen. Søndag ventar 37-årige Aaron Rodgers, som har vore den kanskje aller beste spelaren i sesongen, og førsterangerte Green Bay Packers.

Bucs-eigarane håpar å bryte ein vond trend. Det andre laget til Glazer-familien, fotballklubben Manchester United, har tapt fire semifinalar det siste året. Brady og Bucs vil prøve å bøte på det.

