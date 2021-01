Meir smitte i Melbourne – Ruud framleis på hotellrommet

sport

Ruud skulle eigentleg ha trena måndag etter tre dagar på hotellrommet, men problem med bilane som skal frakte Australian Open-spelarane, gjorde at halvparten av utøvarane gjekk glipp av ei økt, forklarer Christian Ruud til NTB.

– Vi reknar med å vere i full gang i morgon, seier han.

Dei to, og dessutan trenar Marcel då Cruz, har vorte testa tre gonger for koronavirus dei fire dagane i Melbourne. Berre den første testen har vorte rapportert som negativ. Dei andre testane ventar dei svar på.

– Er du positiv, kjem det sikkert hundre mann i drakter og hentar deg. Vi har ikkje høyrt noko, og det er jo positivt, seier Christian Ruud og ler.

Sonen Casper har brukt dei siste dagane på å riste av seg flyreisa og gjere nokre fysiske øvingar for å halde kroppen i gang. På Twitter la Casper Ruud ut ein video måndag formiddag som viser at han openbert har litt ekstra tid til overs.

– Verd det

Frå og med tysdag får Ruud trena to timar tennis og éin time fysisk trening utanfor hotellrommet per dag. Til saman er det ni personar tilknytt Australian Open som har testa positivt for koronaviruset etter framkomst i Melbourne. Blant dei skal det vere éin spelar, skriv Ritzau.

72 spelarar er plasserte i isolasjon utan moglegheiter for å trene skikkeleg.

– Eg synest jo dei er veldig strenge, men dei (Australia) har jo lite smitte. Det er sånn dei ønskjer å gjere det. Vi har levd i ei boble. Det har fungert mellom anna i US Open. Vi visste om dette på førehand.

– Men sånn er det. Det er verd det, for vi har ikkje jobb om vi ikkje her er. Fem–seks månader forsvann i fjor, så eg har ikkje noko problem med det. Det trur eg ikkje Casper har heller. Men det er litt urettferdig at somme må vere på rommet og andre ikkje, seier Christian og peikar på at alle nok ikkje visste om isolasjonsscenarioet ved positive koronatestar på flyet på veg til Melbourne.

– Ingen spesialbehandling

Verdseinar Novak Djokovic skal ha sendt ei melding til Craig Tiley, sjefen i Tennis Australia, med ei liste med krav for spelarane som må vere 14 dagar i isolasjon, melder nyheitsbyrået DPA.

– Folk er velkomne til å komme med krav, men svaret er nei, sa Victorias delstatsminister Daniel Andrews måndag morgon lokal tid.

– Eg veit at det har vore litt snakk frå fleire spelarar om reglane. Reglane gjeld for dei som for alle andre, og dei fekk beskjed om det før dei kom. Det er ingen spesialbehandling her. Fordi viruset har ikkje spesialbehandling. Det har ikkje vi heller, sa Andrews.

Australian Open skal etter planen starte 8. februar. Før det vil det bli arrangert to ATP 250-turneringar i tillegg til ATP-cup med tolv lag. Der er ikkje Noreg representert. Ruud skal etter planen delta i éin av ATP 250-turneringane.

