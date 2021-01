Røthe prioriterer VM føre fødsel

sport

– Fødsel og farskap kjem soleklart først, slo Røthe fast for to månader sidan.

Men etter å ha diskutert med sambuaren Siv Emilie Løvvold den siste veka, har Røthe ombestemt seg.

– Slik det ser ut no, så reiser eg til VM. Om det skjer noko når eg er i VM, då får ikkje eg med meg nokon fødsel slik planen er no. Som Emilie har sagt, det er kjedeleg om eg blir heime frå VM og ikkje reiser ned, og så kjem ungen to veker på overtid, seier Røthe til VG.

Røthe og Løvvold håpar dermed at babyen anten kjem før avreise eller minst åtte dagar etter femmila.

Røthe er regjerande verdsmeister på 30 kilometer skiathlon og har òg vunne fire andre VM-medaljar: To VM-gull på stafett frå 2013 og 2019 og dessutan to individuelle bronsemedaljar på 30 kilometeren i 2013 og femmila i 2019.

