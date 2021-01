Ekspertane splitta i synet på målvaktvalet: 2–1 til Bergerud

sport

Bergerud hadde ikkje ei redning mot Austerrike før han vart bytt ut. Sæverås kom inn og spelte ein særs solid kamp, mellom anna med fleire strafferedningar.

Bergerud har vore førsteval for Noreg sidan VM i 2017. Han var banens beste mot Portugal i fjorårets EM (norsk 34-28-siger).

– Eg trur Noreg startar med Bergerud og meiner det er riktig. Sæverås sa det vel òg sjølv etter kampen mot Austerrike. Det har ikkje vore nokon tvil om kven som har vore Noregs førstemålvakt dei siste åra, seier Karoline Dyhre Breivang i TV3 til NTB.

– Eg synest Bergerud var Noregs bestemann mot Frankrike, i alle fall i 1.-omgangen.

Byte

TV3s Gunnar Pettersen hadde valt Sæverås frå start.

– Han hadde eit fint innhopp søndag. Skulle det ikkje fungere med han, er det jo berre å byte, seier han til NTB.

Bent Svele i TV 2 meiner å starte med Bergerud er riktig, og at det etter all sannsyn blir slik.

– For det første er det definerte roller i laget, og det er ikkje tvil om at Bergerud er førstemålvakt. Noko anna er at det kan bli mentalt utfordrande for han seinare i VM om han ikkje får starte det som er ein «finalekamp» mot Portugal, seier Svele til NTB.

Han peikar òg på at Bergerud spelte ein strålande kamp mot Portugal i EM i fjor.

Veteran

Noreg kan onsdag møte ei 43 år gammal portugisisk målvakt. Humberto Gomes er andreval hos Portugal.

Noreg spelar òg hovudrundekampar mot Algerie (fredag) og Island (søndag). Dei to beste frå gruppa, som også inneheld Frankrike og Sveits, får plass i kvartfinalane.

Det vart norsk tap i VM-finalane både i 2017 og 2019.

(©NPK)