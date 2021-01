Fossesholm tok sitt første senior-gull i NM

sport

Fossesholm var ustoppeleg, og ho var raskast gjennom heile løpet. Det gode tekniske løpet hennar hadde truleg òg halde til ei topplassering i verdscupen.

– Det var skikkeleg morosamt å gå, og kroppen kjendest bra. Eg gjekk to jamne rundar og klarte å jobbe over motbakkane. Heilt nydelege forhold, så ein kan ikkje be om meir, sa Fossesholm til NRK.

– Det ligg mykje jobb bak dette. Eg har fått trena mykje i det siste, og no skal eg byrje å slappe av meir, la 19-åringen til.

Ragnhild Haga er byrja å komme i form og er for alvor med i kampen om ein VM-plass på distansen som ho er regjerande OL-meister på. Noreg kan stille med fem løparar på10-kilometeren i VM sidan Therese Johaug er tittelforsvarar.

Haga kom i mål 31,1 sekund bak Fossesholm, medan Harsem enda 47,3 sekund bak på bronseplassen etter å ha teke seg forbi Tiril Udnes Weng på slutten. Det var Harsems andre NM-medalje på to dagar.

Therese Johaug og Heidi Weng valde å stå over rennet på tysdag.

Fossesholm gjekk eit godt disponert løp. Ho auka sakte, men sikkert forspranget sitt undervegs. Tiril Udnes Weng var den som var nærast på opningspunktet, men avstanden ved halvgått distanse var auka til 15,6 sekund.

Haga starta litt meir beskjedent, men fekk etter kvart opp farten og tok seg opp til sølvplass på sisterunden. Harsem hadde òg ei god avslutning og var 2,1 sekund føre Tiril Udnes Weng, som måtte nøye seg med fjerdeplassen.

